Yiğidolar, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Trabzonspor
'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor
, akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde akşam kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından şut çalışmasıyla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS