Haberler » Güncel » Yiğidolardan liderlik pozu - Haber

Yiğidolardan liderlik pozu

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor, evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

09.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:00Yiğidolardan liderlik pozu
Süper Lig'in 11. haftasında D.G. , evinde 'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında liderlik pozu verdi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Maç fazlasıyla liderliği yükselen Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:43 DHA YURT BÜLTENİ - 19
22:42 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:39 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:37 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:45:21