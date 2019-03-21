21 Mart 2019, 17:37
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Yığılca'da 300 Fidan Toprakla Buluştu

Yığılca

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlamaları kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Yığılca Anaokulu bahçesinde Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği programa, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Belediye Başkanvekili Hayrettin Aydın, Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda Kaymakam Çetin, öğrencilerle yaklaşık 300 fidan dikimi yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü, 21 Mart, Düzce, Yığılca, Güncel
Kaynak: AA