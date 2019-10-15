Haberler » Güncel » Yığılca'da 5 bin 650 fidan toprakla buluşacak

Yığılca'da 5 bin 650 fidan toprakla buluşacak

Orman Genel Müdürlüğünün "11 Milyon Fidan Dikim" projesi kapsamında Yığılca'da 5 bin 650 fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

15.10.2019 13:54Yığılca'da 5 bin 650 fidan toprakla buluşacak
Orman Genel Müdürlüğünün "11 Milyon Fidan Dikim" projesi kapsamında Yığılca'da 5 bin 650 fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.
Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, yaptığı açıklamada, vatandaşları fidan dikimi etkinliğine davet etti.
Tüce, proje kapsamında, ilçe genelinde belirlenen 8 ayrı noktada, 350 adet ceviz, 350 adet kestane, 4 bin 750 adet ıhlamur ve 200 adet mazı olmak üzere toplam 5 bin 650 adet fidan dikimi yapılacağını kaydederek, şöyle konuştu:
"Dikim töreni 11 Kasım saat 11.11'de eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de gerçekleşecek. Dikilen fidanların bakımı 3 yıl boyunca Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacak. 3 yılın ardından dikilen ağaçlar köy tüzel kişiliğine getiri sağlayacak. Alan belirleme çalışmalarında bize büyük katkı veren köy muhtarlarına teşekkür ediyorum."

Yığılca, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:09 Yüksek gerilim hatlarında tazyikli su ile temizlik
14:14 Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga
14:08 Eyüp'te Kış Spor Okulları başlıyor
14:12 Gara bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:12 Terör saldırısında yaralanan doktor hastalarını merak ediyor
14:12 İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması
14:12 Denizlili çiftçi harekata destek için Akçakale'de
15.10.2019 14:15:32