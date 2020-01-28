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Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası

Yığılca ilçesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

28.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16Yığılca'da belediye ve kaymakamlıktan depremzedelere yardım kampanyası
ilçesinde 'ın ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.
Yığılca Belediyesi önünde bekletilen araca belediye hoparlöründen yapılan anonslar sonucunda yardımlar gelmeye başladı.
Yığılca Belediyesinden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek amacıyla ilçemizde yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanya kapsamında vatandaşlarımızın ısıtıcı, gıda paketi, kullanılmamış kıyafet, temizlik malzemesi gibi yardım malzemelerini 31 Ocak 2020 Cuma gününe kadar Yığılca Belediyesi önünde bulunan yardım aracına teslim etmeleri önemle rica olunur."

Yığılca, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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