Yığılca'da el sanatları sergisi

Yığılca
ilçesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı yıl sonu El Sanatları Sergisi açıldı.
Yığılca Halk Eğitimi Merkezi
tarafından Anıtpark meydanında Aksaklar ve Doğanlar- Yağcılar
köylerinde açılan Makine Nakışları kursları ile tüm okullarda açılan Ebru kurslarının yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Sergi açılışına Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz
, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldıray Tosun ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Muhammed Çetin, eserlerin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Aksaklar köyü, Doğanlar-Yağcılar köylerinde açılan Makine Nakışları kursları ile tüm okullarda açılan Ebru kurslarında yapılmış olan el sanatları sergisi oldukça güzel. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."