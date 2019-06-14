14.06.2019 12:42
Haberler»Güncel » Haber

Yığılca'da el sanatları sergisi

Yığılca

Yığılca ilçesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı yıl sonu El Sanatları Sergisi açıldı.

Yığılca ilçesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı yıl sonu El Sanatları Sergisi açıldı.
Yığılca Halk Eğitimi Merkezi tarafından Anıtpark meydanında Aksaklar ve Doğanlar- Yağcılar köylerinde açılan Makine Nakışları kursları ile tüm okullarda açılan Ebru kurslarının yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Sergi açılışına Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldıray Tosun ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Muhammed Çetin, eserlerin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Aksaklar köyü, Doğanlar-Yağcılar köylerinde açılan Makine Nakışları kursları ile tüm okullarda açılan Ebru kurslarında yapılmış olan el sanatları sergisi oldukça güzel. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Yağcılar, Yığılca, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:02 Kırsal Mahalle Buluşmalarının üçüncüsü Darısekisi'nde yapıldı
15:02 MHP'den S-400 açıklaması
15:02 İsveçli 3 kadın turiste hırsızlık gözaltısı
15:01 Öğrencilerden karakol ziyareti
15:00 Xi Jinping, İranlı mevkidaşı ile görüştü
15:00 İSTANBUL - (ÖZEL) - SULTANGAZİ'DE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR
15:00 Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor
15:00 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
15:00 Jandarma Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü
15:00 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
14:59 Rus polislere 'Türkiye'de tatil' izni
14:59 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:58 İstanbul'da Yaşayan Türkistanlılar istikrardan yana
14:58 Şuhut Jandarma Komutanlığından 180. yıl dönümü kahvaltısı