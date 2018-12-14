14 Aralık 2018 Cuma 09:05



14 Aralık 2018 Cuma 09:05

Yığılca'da feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti-Yangında 3 çocuk hayatını kaybetti 1 kişi yaralandıDÜZCE - Düzce'nin Yığılca İlçesi Hoşafoğlu Köyü'nde sabah saatllerinde meydana gelen feci yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, babaları ise yaralandı. Yangın sabah saatlerinde Yığılca İlçesi Hoşafoğlu Köyü'nde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangında baba Muhammed Korkmaz evde bulunan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evin camından atlayarak kendisini kurtaran babanın vücudunda yanıklar oluştu. Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz ve Umut Eren Korkmaz yanarak can verdiler. Düzce ve Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cesedi evden itfaiye yardımı ile çıkarıldı. 3 çocuğun cesedi Yığılca Devlet Hastanesi morguna ardından ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.