Yığılca'da "Mevlid-i Nebi" Etkinlikleri

Yığılca
İlçe Müftülüğü, "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenledi.
Hafta boyunca süren etkinliklerde, Yığılca'nın köylerinde yaşayan ve öksüz ve yetim çocukları olan aileler ziyaret edilerek, durumları yerinde görüldü ve bu çocuklara Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfınca eşofman takımı alınarak sevindirildi. Pazaryeri
Konferans Salonu'nda İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri ve Yığılca Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin katkılarıyla bayanlara özel konferans düzenlendi.
Ayrıca Yığılca Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliği ile ortaokullar ve liseler arası şiir yarışması düzenlendi.
Yığılca
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:18