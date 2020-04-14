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Yığılca'da vatandaşın pazar ihtiyacı ayağına gidiyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen projeyle vatandaşların pazar ihtiyaçları köylerde dağıtılıyor.

14.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:08
Yığılca'da vatandaşın pazar ihtiyacı ayağına gidiyor

Düzce 'nin Yığılca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen projeyle vatandaşların pazar ihtiyaçları köylerde dağıtılıyor.

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ilçeye giriş çıkışlara sınırlama getirilerek, pazar yerinin kapatılması kararının ardından Yığılca Ziraat Odası Başkanlığı köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları için proje başlattı.

Yığılca Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Yığılca Ziraat Odası Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü projeyle köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.


Düzce meyve ve sebze halinden alınan domates, biber, patlıcan gibi sebze türleriyle meyveler, muhtarların hazırladığı listelere göre köylere dağıtılıyor.

Yığılca İl Genel Meclisi üyesi ve Yığılca Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Devletimizin 'Evde kal' çağrısı uyarınca canımızdan aziz bildiğimiz bu milletin ferdi olan vatandaşlarımızın bu zor günlerde yanlarında olmak adına, el birliği ile Yığılca Kaymakamlığı himayesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün koordine ettiği, Yığılca Ziraat Odası Başkanlığımızın üstlendiği bu görevde vatandaşlarımızın için yapılan çalışmalarımız neticesinde talep sahibi bütün vatandaşlarımızın taze meyve ve sebze tedariği sağlanmaktadır. Aziz milletimizin derdiyle hemhal olduğumuz bu günlerde kardeşlik hukukunda yapılan bu çalışmalarımızda bizden desteğini esirgemeyen başta Yığılca Kaymakamlığımız olmak üzere, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze ve çalışmalarımızda emeği olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunarım."

Ayrıca Yılgın ve Yığılca İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Muhterem Baltacı'nın da projeye personel desteği sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yığılca, Düzce, Güncel
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