Yığılca'dan kısa kısa

Yığılca
Belediye Başkanı Rasim Çam, Düzce
Üniversitesi Yığılca Yerleşkesinde yeni bölümlerin açılacağını duyurdu.
Yığılca'da arıcılık bölümü olarak eğitim veren üniversite, bu yıl arıcılığın yanı sıra bankacılık ve sigortacılık alanlarında da eğitim verecek.
Yaklaşık 3 yıldır arıcılık bölümü ile eğitim hizmeti veren Yığılca Meslek Yüksekokulu'na iki yeni bölüm açılacağını müjdeleyen Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, bankacılık ve sigortacılık bölümlerinin açılacağını duyurdu.
Çam, ilçede eğitim çıtasını artırmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Üniversitemize iki yeni bölümün açılması bizleri sevindirdi. Yapılan girişimler olumlu sonuçlar verdi. Yüksekokulumuzda bankacılık ve sigortacılık olmak üzere 2 yeni bölüm daha açılıyor. Yığılca'mıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
-"Bozulan yollar yapılacak"
Düzce - Yığılca kara yolunda meydana gelen bozulmalar nedeniyle iyileştirme çalışmaları yapılıyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Çam, Düzce Yığılca kara yolunda yeni yapılan soğuk asfalt çalışmalarında meydana gelen bozulmaların sürücülere zor anlar yaşattığını söyledi.
Konu hakkında Karayolları ile yapılan görüşmelerde iyileştirme kararı alındığını vurgulayan Çam, " Yığılca-Düzce yolumuzda meydana gelen bozulmaları Karayollarına ilettik. Yaptığımız girişimler olumlu sonuç verdi. Karayolumuzda çalışmalar tekrar başladı. Ağustos ayı itibarıyla da sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Yığılca halkımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.