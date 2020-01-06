Haberler » 3. Sayfa » Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı - Haberler

Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

Düzce-Yığılca kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:50 Yığılca yolunda kaza: 2'si çocuk 7 yaralı
Düzce- kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Yığılca kara yolu Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat G.'nin kullandığı 14 GG 669 plakalı otomobil, Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada aynı yöne seyir halinde olan Cemal B. idaresindeki 81 AB 485 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan Cemal B., Nesrin B., E.N.B. (6), A.B. (4), Rıfat G., Ayten G. ve Neriman G. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin vermesi üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Yığılca, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:32   AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve... - Haberler
18:26   Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tır çarptı - Haberler
18:23   15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram yemeden duramıyor - Haberler
18:16   Mardin'de jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 1 terörist yakalandı - Haberler
18:13   Mülteciler için BM destekli proje - Haberler
18:02   TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Haberler
17:57   Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak - Haberler
17:54   200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi - Haberler
17:18   Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Haberler
17:04   ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Haberler
6.01.2020 18:39:48