Yiğit'den Öğrencilere Çeşitli Tavsiyeler

Konferansa Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, Cemil Meriç Fen Lisesi Müdürü Erdal Aydın, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitimcisi, Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, yaptığı konferansta motivasyonumuzu etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler hakkında bilgiler verdi. "Motivasyonumuzu arttırmak için önce kendimize acımayı bırakmalıyız" diyen Yiğit, duygu ve düşünce olarak kendimizi sınırlandırmazsak önemli noktalara ulaşabileceğimizi vurguladı.

Motivasyonu kaybetmemek için olumsuz eleştirilerin duyulmaması gerektiğine değinen Şengül Yiğit, "Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutmayalım, yaşadığımız sıkıntılara bu açıdan bakmalıyız" şeklinde konuştu. "Hayatta geçmeyen tek yorgunluk gönül yorgunluğudur. Fizik ve beden olarak yorulmaktan çekinmeyin" sözleriyle gençlere seslenen Yiğit çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler