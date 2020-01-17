Haberler » Spor » Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı - Spor

Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı

Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Elazığspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

17.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:01Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı
Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran 'un tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da sözleşmesini feshetme hakkı elinde bulunmasına rağmen uzun süredir bekleyen Yiğitcan Erdoğan'ın, 200 bin TL alacağını tahsil edemediği için mukavelesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten bordo-beyazlı takıma katılan Yiğitcan'a birçok kulüpten teklifler olduğu da öğrenildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

20:52  Golf: TGF 2020 Türkiye Golf Turu
20:44  Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi 25 bine çıkarılacak
20:46  Arda Turan için son dakika transfer açıklaması: 'Önceliğimiz Galatasaray'
20:36  Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü
20:34  A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Malta'yı 2-1 yendi
17.01.2020 20:54:36