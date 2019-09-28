Yiğitler Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı

Tesisi açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Ak Parti İl Başkanvekili Bülent Kandemir, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yiğitler Spor Kulübü Başkanı Şevki Aşlamacı, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

GÜÇLÜ YILDIRIM GÜÇLÜ NESİLLER

Yıldırım ilçesinin 650 bin nüfusa sahip 200 binin üzerinde de genç nüfusuyla Bursa'nın en önemli, en dinamik ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler, Yıldırım'da sporun, kültürün, sanatın kalbinin atacağını, bundan sonra bu tip çalışmalara daha fazla efor harcayacağımızı ifade etmiştik. Çünkü şehri ne kadar inşa ederseniz edin nesilleri ihya etmezseniz ihya etmediğiniz o nesiller gün gelir inşa ettiğiniz o şehri tahrip eder. Bu anlamda hem mahallelerimizde oluşturduğumuz spor tesislerimizle hem de bütün şehre hizmet edecek spor tesislerimizle birlikte inşallah sporun kalbinin Yıldırım'da attığına şahitlik edeceğiz. Bugün burada Yiğitler Spor Tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde Erikli Mahallemizdeki spor tesisimizin açılışını yapacağız. Daha sonra da Akçağlayan'daki spor tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Fidyekızık Tesislerimizi de elden geçirerek bütün amatör spor kulüplerimizin maç yaptığı bir mekan haline getireceğiz" diye konuştu.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin de Türkiye'nin sayılı spor merkezlerinden biri olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ın değeri her geçen gün artıyor. Bu değişime ve gelişime katkı sağlayacak Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizin hemşehrilerimize hizmet vermesine çok az bir zaman kaldı. Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, milli maçlarla beraber uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek bu tesiste sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. Bünyesinde 2500 kişilik spor salonunda tüm ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılacak. Yarı olimpik havuzu, 4 tane 300'er metrekarelik antrenman salonlarıyla ve 20'ye yakın sosyal etkinlik odalarıyla, olimpik ölçülerde bir jimnastik salonuyla bu merkezimiz hem vefanın simgesi hem de ülke sporunun merkezi olacak. Öte yandan sadece çocuklarımız için değil bizler kadınlarımız içinde spor tesisi inşa ediyoruz. Bugüne kadar 25 bin 800 kadınımızın istifade ettiği spor merkezlerimizi oluşturduk. Yenilerini de bu dönem ilave etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA ÖNCELİKLİ HİZMET

Bin 105 metrekare halı sahası, 205 metrekare tesis binası ile toplamda 1330 metrekare kullanım alanına sahip Yiğitler Spor Tesisi'ni, Yiğitler Spor Kulübü'ne tahsis ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz," Burada Yiğitler Spor Kulübü Şevki Aşlamacı'ya da bir prantez açmak istiyorum. Çünkü kendisi gıpta edilecek bir kişilik. Kalbini çantasında taşıyan bir insan ve bu çocuklar için ben didindiğine öteden beri şahitlik ettim. Bizimde onun bu enerjisine, bu aşkına, bu sevdasına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Bugünde onlara bu tesisimizi teslim etmiş oluyoruz. Çocuklarımızı da ona teslim ediyoruz. Çocuklarımızı madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar olmak üzere her türlü bağımlılıktan kurtarıp enerjilerini kontrollü bir şekilde, doğru bir şekilde kullanmaları için tesisimizi onların hizmetine sunmuş olduk. İnşallah bölgemiz için, ilçemiz için hayırlı olur. Tesisimiz şehrimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatarak sözlerine başlayan Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ise, "Başkanımız ile göreve seçildikten sonra biraraya geldiğimizde 'Ne tür projeleri Yıldırım'da hayata geçireceksiniz?' diye bir diyaloğumuz olmuştu. O da pek çok projemiz var ancak en çok gençlerimize yönelik projelere önem veriyorum diye bana bir cümle sarfetmişti. Bende bunun çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmiştim. Bugünde burada değerli belediyemizin ve belediye başkanımızın ilk hayata geçirdiği projelerinden birtanesinin yine gençlerimize yönelik böylesine anlamlı bir proje olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu ve ilçemiz adına Yıldırım Belediyemize ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Oktay Yılmaz ve beraberindekiler düzenlenen törenle tesisin açılışını gerçekleştirdi. Çocuklarla ve veliler ile sohbet eden ve öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, topun başına geçerek kaleye penaltı vuruşu da yaptı. Programın ardından katılımcılara aşure ikram edildi.