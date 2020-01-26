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YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in vefat eden yengesinin ağabeyi Hamdi Dikmen'in naaşı, Karabük'te defnedildi.

26.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:44YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in vefat eden yengesinin ağabeyi Hamdi 'in naaşı, 'te defnedildi.
22. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in dayısı da olan Hamdi Dikmen (80) için Ovacık ilçesi merkez Şengül Camisi'nde tören düzenlendi.
Dikmen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yığınot köyü Alkısrak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Protokol üyeleri, YİK Üyesi Şahin'e taziyelerini iletti.
Törene, Dikmen'in yakınları, AK Karabük Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 22. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Ali Öğüten ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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