Yıkılacak Okul İçin Eski Kapılarla Önlem

DÜZCE'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve 2 yıl önce yıkılması yönünde karar alınan Fatih İlkokulu binası, aradan geçen süreye rağmen yıkılmayınca tehlike oluşturmaya başladı. Harabeye dönen binayı, aynı bahçede eğitim verilen ortaokuldan ayırmak için sınıf kapılarından duvar yapıldı. Ancak kapıların da devrilme tehlikesi bulunması nedinyle hem öğrenciler hem veliler korku yaşıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde bulunan Fatih İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nda boşaltılması planlandı. Ancak alınan yıkım kararına rağmen öğrenciler, 1 yıl aynı binada eğitim görmek zorunda kaldı. Okul, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla boşaltıldı. Öğrenciler aynı bahçede bulunan ortaokula ait binaya taşındı. Yıkılması gereken okul binası ise zamanla harabeye döndü. İdareciler, her an yıkılma tehlikesi bulunan binaya öğrencilerin gitmemesi için sınıf kapılarından duvar yaptı. Zamanla kapılarda da eğilme meydana geldi. Öğrenci ve öğretmenler ile veliler yaşanacak olası bir çökmeden dolayı büyük tedirginlik yaşıyor.Okul velilerinden Ayşe Özkan çocuklarını okula bırakırken huzurlu olmadıklarını söyleyerek, "Çocuklarımızı güvende hissetmiyoruz. Şu anda yapacak bir şey varsa Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün yapması lazım" dedi. Veli Nilüfer Kuru da okul binasının bir an önce yıkılmasını isteyerek, "Okulumuzun bahçesi yok. Beden eğitimi derslerini yapamıyorlar, spor yapamıyorlar, oyun oynayamıyorlar, kantinde oturup yemek yiyecek yerleri yok. Okulun bir an önce yıkılarak çocukların rahata kavuşması gerekiyor" diye konuştu.Velilerden Nuray Aydın ise okul binasının yetersiz kaldığını belirterek, "Geçen yıl ilk ve ortaokul ayrıydı. Geçen yıl alıştırma haftasına 1 yıl kala, okulumuzun kapanacağını öğrendik. Geçen yıl kapalı bir şekilde idare etmeye çalıştık. Gereken yerlere başvurularımızı yaptık. Çocuklarımız avuç içi kadar üçgen bahçede ne yapacaklar" dedi.- Zce