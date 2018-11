Yıkılacak Okul İçin Eski Kapılarla Önlem Alındı

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:59



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:59

Yıkılacak okul için eski kapılarla önlem alındıDÜZCE, ( DHA ) - DÜZCE'de, Fatih İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek, 2 yıl önce yıkılmasına karar verildi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yıkılmayan okulda öğrenciler eğitim gördükten sonra 2017-2018 eğitim-öğretim yılında aynı bahçede bulunan ortaokul binasına taşınıldı. Ancak metruk haldeki okul ile öğrencilerin eğitim gördüğü okul arasına sınıf kapılarından derme çatma bir duvar yapıldı. Öğrenciler ve veliler, okul ve her an yıkılacak durumda olan kapılardan tedirgin olmaya başladı. Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde bulunan Fatih İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek 2016-2017 eğitim-öğretim yılında boşaltılması planlandı. Ancak öğrenciler 1 yıl yıkım kararı verilen okulda eğitim görmek zorunda kaldı. Okul 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması ile boşaltılarak aynı bahçede bulunan ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü binaya taşındı. Aynı binada eğitim görmeye başlayan ilk ve ortaokul öğrencileri zorluk yaşamaya başladı. Yıkılması gereken okul, metruk halde dururken, öğrencilerin yıkılacak okulun bahçesine gitmemeleri için araya eski okuldan çıkarılan kapılardan bir duvar yapıldı. Her an yıkılacak durumda olan kapılar ve eski okul binası öğrencileri ve velilerini tedirgin etmeye başladı.Okul velilerinden Ayşe Özkan çocuklarını okula bırakırken rahat olmadıklarını söyleyerek, Çocuklarımızı güvende hissetmiyoruz. Şu anda yapacak bir şey varsa Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün yapması lazım. dedi.Velilerden Nilüfer Kuru, okul binasının bir an önce yıkılmasını isteyerek, Okulumuzun bahçesi yok. Beden eğitimi derslerini yapamıyorlar, spor yapamıyorlar, oyun oynayamıyorlar, kantinde oturup yemek yiyecek yerleri yok. Okulun bir an önce yıkılarak çocukların rahata kavuşması gerekiyor. diye konuştu.Velilerden Nuray Aydın ise okul binasının yetersiz kaldığını belirterek, Geçen yıl ilk ve ortaokul ayrıydı. Geçen yıl alıştırma haftasına 1 yıl kala okulumuzun kapanacağını öğrendik. Geçen yıl kapalı bir şekilde idare etmeye çalıştık. Gereken yerlere başvurularımızı yaptık. Ha bugün ha yarın dediler. Çocuklarımız avuç içi kadar üçgen bahçede ne yapacaklar. dedi.