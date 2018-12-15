Yıkılan Binanın İş Makinesinin Üzerine Çökme Anı Kamerada

Uğur AYDIN/ÇAYKARA (Trabzon
)- TRABZON'un Çaykara
ilçesinde yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada iş makinesi kullanılamaz hale gellirken, operatör olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntulendi
Trabzon,Çaykara
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:58