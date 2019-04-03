Yıkılan Çocuk Parkını Belediye Yeniledi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde eski muhtarın yıktığı iddia edilen çocuk parkı Gülüç Belediyesi tarafından yenilendi.Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, eski muhtar Mehmet Akyol tarafından seçimi kaybettiği gerekçesiyle yıktığı iddia edilen çocuk parkının yenilenmesi için çalışma başlattı.Malzemeleri temin eden Demirtaş, köye giderek çocuk parkının yeniden kurulmasını sağladı.Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların her zaman yanında olmaya çalıştığını, bu doğrultuda imkanlar ölçüsünde köylere destek sağladıklarını söyledi.Eski muhtarın seçimi kaybettiği gerekçesiyle çocuk parkını yıktığı iddiasına değinen Demirtaş, "Bunu böyle yaptıysa kendi egosunu tatmin etmiş, biz bunun gereğini yaparız. Çocuk parkını getirdik, yenisini koyacağız. Yaptığımız işin arkasındayız. Sen devamlı muhtar, ben devamlı belediye başkanı olacak değilim, birileri gelecek bu görevleri üstlenecek." diye konuştu.Demirtaş, bazı sanatçıların da çocuk parkının yapımı için devreye girdiğini aktararak, parkın belediye tarafından yenilediğini sözlerine ekledi.Muhtarlık seçimini kazanan Rıdvan Onay da seçimlerin sona erdiğini belirterek, rakibinin davranışına anlam veremediğini söyledi.Vatandaşların, duruma tepki gösterdiğini anlatan Onay, Alaplı'dan iş kadını Gülay Yaman ile şarkıcı Cenk Eren'in parkın yapımı için bir tanıdık vasıtasıyla kendisine ulaştığını aktardı.Eski muhtar Mehmet Akyol da yaptığı açıklamada, Küçük İlyaslı Mahallesi'ne çocuk parkı yaptırdığını söyledi.Parka bir vatandaşın itiraz ettiğini öne süren Akyol, "Çocuk parkı yapılması için söz konusu yere beton döktürmüştüm. Köy halkından biri buna itiraz ederek, 'Burası köyün tüzel kişiliğinin yeri değil.' dedi. Biz de bunun üzerine tutanak tuttuk ve bunu onaylatarak Özel İdareye bildirdik. Burası köye ait yerdir. Bu şahıs beni şikayet ediyor ve bazı yerlere dilekçe veriyor. Özel İdareden beni çağırdılar, 'Davalı yere neden çocuk parkı koydun?' dediler. Ben de korktum, 'Ceza alırım.' dedim. Buradan çocuk parkını alıp Merkez Mahallesi'ne yerleştirecektim. Vatandaşlar da bunu yanlış anladı, seçim atmosferi de olduğu için ama bunun seçimle bir alakası yok. Bu olaylar yaşandığı için pişmanım." ifadelerini kullandı.