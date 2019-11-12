Haberler » Güncel » Yıkılan eski stadyum alanı park olarak hizmete girdi - Haber

Yıkılan eski stadyum alanı park olarak hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Müzesi Kompleksi Projesi kapsamında yıkılan eski stadyumun yerine yapılan park tamamlanarak, hizmete sunuldu.

12.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:15Yıkılan eski stadyum alanı park olarak hizmete girdi
Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Müzesi Kompleksi Projesi kapsamında yıkılan eski stadyumun yerine yapılan park tamamlanarak, hizmete sunuldu. 2013 yılındaki Uluslararası Mizahi Heykel Sempozyumu'nda yapılan ve önceki dönem depoya kaldırılan heykeller de gün yüzüne çıkarılarak, Aslanlı yolda sergileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Kent Müzesi Kompleksi Projesi kapsamında eski stadyum yerine yapılan park tamamlandı ve vatandaşın hizmetine sunuldu. Park alanı ile birlikte aslanlı yoldaki düzenleme çalışmaları da bitirildi.

Mustafa Akaydın dönemindeki Uluslararası Mizahi Heykel Sempozyumu'nda yapılan heykeller gün yüzüne çıkartılarak aslanlı yola yerleştirildi. Etrafı çimlendirilip, çiçeklerle süslenen heykeller ışıklandırıldı. Nasrettin Hoca ve Anadolu'nun birçok mizahi karakterlerinin heykelleri ile Hamdullah Suphi Tanrıöver Parkı'ndan kaldırılan Demir Döven Türk ve Kurt Heykeli'nin de aralarında bulunduğu 12 heykel Karaalioğlu Parkı'na ayrı bir değer kattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızın talebi, isteği doğrultusunda halkımızın, şehrimizin yararına olacağını düşündüğümüz bütün projeleri burada bu örneği yaşadığımız gibi tamamlayacağız" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Tüketiciler Birliğinden "ekspertiz ücreti faturası" için suç duyurusu
17:22 Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
17:22 Gaziantep kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı
17:21 BEYOĞLU'NDA KAHVEHANECİYE SİLAHLI SALDIRI (3)
17:20 Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
16:33 MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:24:28