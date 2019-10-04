Haberler » Güncel » Haber

Yıkılan istinat duvarının altında kaldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe (44) yıkılan istinat duvarının altında kaldı.

04.10.2019 21:32Yıkılan istinat duvarının altında kaldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı döşeyen Turgay Gültepe (44) yıkılan istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepe'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde, Çayırova Rahmi Dibek Caddesi'nde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temelinde su tesisatını döşeyen Turgay Gültepe, heyelan sonucu yıkılan istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepe'nin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ÇAYIROVA( Kocaeli ), -



Çayırova, Kocaeli, Gültepe, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:50 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:45 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
01:27 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:22 Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı
01:15 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:14 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
01:10 Türkiye'den Irak hükümetine çağrı