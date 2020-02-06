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Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Alemdar ailesine ziyaret

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Alemdar ailesini ziyaret etti.

06.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:36Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Alemdar ailesine ziyaret
Kaymakamı Abdullah Demir, yıkılan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Alemdar ailesini ziyaret etti.
Ziyarette Demir'e, Kartal Müftüsü Mustafa Baytar ile Kartal Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz da eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK'ta çalışan Yılmaz Alemdar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Acılarının dinmediğini anlatan Alemdar, 9 yakınını kaybettiğini belirterek, "Annem, 2 ağabeyim, yengem, 3 yeğenim, halam ve ablamı o acı olayda kaybettim. Onlarsız geçirdiğimiz ilk yıl. Bu anlatılacak bir şey değil, ancak yaşayanlar bilir. Bu bir yılı çok zor geçirdik. Alışmak zorundayız, arkamızda çocuklarımız var." dedi.

Mustafa Baytar, Ahmet Yılmaz, Yeşilyurt, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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