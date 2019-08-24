Haberler» Güncel» Haber

Yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı

Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

24.08.2019 18:25 Yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı
Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binaların çevresinde ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 1757 Sokakta bulunan 6 katlı bitişik iki bina yıkılma tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın girişinde ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, bina sakinleri ise ekiplerin çalışmalarını izledi. Ekiplerin bina üzerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
(Vedat Bayraktar/İHA)

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:16   Fuat Oktay Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda
19:15   Türkiye ile ABD sınırda ortak devriye attı
19:14   4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi
19:14   DİYARBAKIR- Şehit polis Ali Uçar memleketi Hatay'a uğurlandı
19:14   Kırşehir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti-1
19:14   Uşak'ta orman yangını
19:13   Boğaların, Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadelesi