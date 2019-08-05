Yıkılmaya yüz tutan asırlık Güzelşeyh kasrı ahır olarak kullanıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan asırlık Güzelşeyh kasrının büyük bölümü, bakımsızlık nedeni ile yıkıldı. Köy sakinleri, göçerler tarafından ahır olarak kullanılan kasrın restorasyon çalışmasının yapılması ve turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde Çınar ilçesine bağlı Güzelşeyh köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan asırlık Güzelşeyh kasrı yıllara yenik düştü. Göçerlerin yol güzergahında olduğu için ahır olarak kullanılan kasrın büyük bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı. Köy halkı, bazalt ile Mardin taşından yumurta akı kullanılarak inşa edilen kasrın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

KÖYLÜLER KASRIN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYOR

Kasrın yanında evi olan ve yıllardır Güzelşeyh köyünde yaşayan Heybet Altınakar, yetkililere çağrıda bulunarak onarım yazısı gelmesine rağmen başlatılmayan restorasyonun bir an önce yapılmasını ve kasrın turizme kazandırılmasını istedi. Altınakar, "Bu tarihi yer 1900'lü yıllarda Şeyh Kasım'ın büyük oğlu Şeyh Mehmet Neytullah Altınakar tarafından yapılmış. Buranın yapılış amacı, alt katlarını ailesi için üst katlarında bulunan 2 odayı ise medrese olarak kullanıyormuş. 47 yaşındayım gördüm göreli bir kısmı sağlamdı diğerleri de bakımsızlık ve doğa olaylarından sonra yıkıldı. Buranın restore edilmesini, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarım yazısı gelmiş, en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz" dedi.

"BU GÜZELLİĞİ TURİZME VE DEVLETİMİZE KAZANDIRIN"

Serdar Altunakar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenerek kasrın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Serdar Altınakar, "Bu güzelliğin turizme katılmasını, buraya turistlerin gelip görmelerini ve tüm dünyaya yayılmasını istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sesleniyorum bu güzelliği devletimize kazandırın" diye konuştu. Sit alanı ilan edilmesine rağmen asırlık Güzelşeyh kasrının içerisinde mevsimlik işçiler tarafından hayvanlar için ahır yapıldığı görüldü.