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Yıkım ekibi elemanının üzerine beton blok düştü

Yıkım ekibi elemanının üzerine beton blok düştü Antalya'nın Kumluca ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilen bir apartmanın yıkımı sırasında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.

10.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:51
Yıkım ekibi elemanının üzerine beton blok düştü
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilen bir apartmanın yıkımı sırasında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı. Üzerine düşen beton blok sebebiyle bacağı kırılan işçi olay yerindeki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay Kumluca Meydan Mahallesi Cumhuriyet Meydanındaki bir apartmanın yıkımı esnasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıkım kararı verilen ve 15 gün önce yıkımına başlanan apartmanda çalışan işçi Hasan Atçıoğlu, küçük iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında düşen beton blok sebebiyle yaralandı.
Yan çatıya geçirildi
Hasan Atıcıoğlu'nu iş makinesinin inşaattan kopardığı beton blokun altında kaldığını gören iş arkadaşları hemen 112 acil sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Atıcıoğlu'nu beton blokun altından çıkararak yan taraftaki Çıldır Apartmanının çatısına geçirdi, buradan da aşağıya indirdi.
Ayağı kırıldı
Beton blokun ayaklarının üzerine düşmesi sonucu ayaklarının kırıldığı belirlenen Atıcıoğlu, 112 Acil Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yıkım ekibi elemanının üzerine beton blok düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Kumluca, İşçi, 3. Sayfa
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