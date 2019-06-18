Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi, akrabalarıyla yıktı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Fırtına Vadisi'ndeki yıkım kararı alınan kaçak ahşap yapı, sahibi Mansur Engin, akrabaları ve komşuları tarafından yıkıldı. Fırtına Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımı işlemi sürüyor. Şenyuva köyünde restoran olarak kullanılan, Mansur Engin'in sahibi olduğu ahşap yapı için de yıkım kararı alındı. Engin, yıkım ekiplerini beklemeden, akrabaları ve komşularının yardımıyla kaçak yapıyı yıktı. Ahşap yapıyı 2017 yılının başında inşa ettiğini, 'imar barışı' düzenlemesi için başvuru yaparak, ödemesini gerçekleştirdiğini söyleyen Engin, yapının kaçak olmadığını savundu. Mansur Engin, ayrıca 'imar barışı' başvurusunun iptal edildiğini söyledi. Yıkıma yardım eden Mansur Engin'in ablası Firdevs Ergüner (71) ise babasının tapulu arazisine işletme kurduklarını belirterek, "Kardeşim burayı yapmak için masraf etti, borca girdi. Şimdi sökülmesi içinde bir daha para harcamasın, diye komşuları ve eş dost birlik olduk, yıkım işine yardım ediyoruz" dedi.

Mansur Engin'in akrabası Sabiha Karayalçın da "Doğaya uyumlu olabilmesi için tüm imkanlarımızı kullandık. Çivili tahta yerine geçme tahta yaparak, daha orijinal bir yapıyı kurduk. 2017 yılında inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak bir süredir burada hizmetimize devam ediyorduk. 31 Aralık 2017 öncesi yapılan bir yapı olduğu için 'imar barışı'na başvurduk. Gerekli ödemeyi de yaptık. Şimdi başvurumuz iptal edildi, paramızı bile iade etmediler" diye konuştu.

- Rize