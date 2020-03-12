Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için anne kız 2 saat ekiplere direndi
Konya'da riskli olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı evde yaşayan anne ve kızı evlerini yıktırmamak için kendilerine eve kilitledi.
12.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Konya 'da riskli olduğu için yıkım kararı verilen iki katlı evde yaşayan anne ve kızı evlerini yıktırmamak için kendilerine eve kilitledi. Yaklaşık 2 saat boyunca evden çıkmayan ve ikna olmayan anne ve kızı kapı kırılarak evden çıkarıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Selma B. ve kızı Zeynep B.'nin yaşadığı iki katlı evin afet riski olduğu için riskli bina olarak yıkımına karar verildi. Evin boşaltılması için anne ve kızına tebligat yapıldı. Verilen süre içerisinde evi boşaltmayan anne ve kızı sabah saatlerinde yıkama gelen ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca direndi ve kapıyı açmadı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı. İçeriye giren ekipler tarafından evden çıkartılan anne ve kızı bir süre polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa binmek istemeyen anne Selma B., daha sonra polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis aracına alındı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan anne ve kız daha sonra emniyete götürüldü. Ekiplerin daha sonra çevre güvenliğini alarak yıkımı gerçekleştireceği öğrenildi. - KONYA
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Selma B. ve kızı Zeynep B.'nin yaşadığı iki katlı evin afet riski olduğu için riskli bina olarak yıkımına karar verildi. Evin boşaltılması için anne ve kızına tebligat yapıldı. Verilen süre içerisinde evi boşaltmayan anne ve kızı sabah saatlerinde yıkama gelen ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca direndi ve kapıyı açmadı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı. İçeriye giren ekipler tarafından evden çıkartılan anne ve kızı bir süre polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa binmek istemeyen anne Selma B., daha sonra polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis aracına alındı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan anne ve kız daha sonra emniyete götürüldü. Ekiplerin daha sonra çevre güvenliğini alarak yıkımı gerçekleştireceği öğrenildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Haberler
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi