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Yıkım kararından vazgeçilmesi bal satıcılarını rahatlattı

Konya-Seydişehir yolu üzerinde bal satılan kulübelere yönelik çıkarılan yıkım kararı durduruldu.

22.08.2019 14:16 Yıkım kararından vazgeçilmesi bal satıcılarını rahatlattı
Konya- Seydişehir yolu üzerinde bal satılan kulübelere yönelik çıkarılan yıkım kararı durduruldu.
Seydişehir Kaymakamlığı tarafından, bir süre önce bal satış kulübelerinde sahte glikozlu bal satışlarının önüne geçmek için kulübelerin yıkılması yönünde alınan kararının durdurulduğu öğrenildi.
Yıkım kararından vazgeçilmesi bal satıcıları tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bal satıcılarından Orhan Öztürk, belediye, AK Parti ve diğer siyasi partilerin devreye girmesiyle bu karardan vazgeçildiğini belirterek, buralarda denetimlerin artırılması gerektiğini savundu.
Öztürk, "Kimse burada glikozlu bal satmasın. Satanlara da en büyük ceza verilsin. Bundan sonra bal satıcıları olarak kanun ve nizamlara uygun bal satmalıyız. Uymayanlara da hepimiz gerekli tepkiyi vermeliyiz. Bazıları hem vatandaşın sağlığıyla oynuyor hem de işini dürüst yapanların ekmeğiyle oynuyorlar." dedi.

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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