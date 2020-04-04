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Yıkım yapan iş makinesi yandaki binanın duvarını deldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iş makinesi, yıkım yapılan binanın bitişiğindeki duvarı deldi.

04.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:58
Yıkım yapan iş makinesi yandaki binanın duvarını deldi

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, iş makinesi, yıkım yapılan binanın bitişiğindeki duvarı deldi. Gürültüye uyanan ev sahipleri duvarlarındaki deliği görünce şok oldu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde eski bir binanı yıkım çalışmaları başladı. Yıkım yapan iş makinesi yanlış manevra ile yandaki binanın ikinci katında bulunan Gündoğan çiftinin evinin yatak odası duvarını deldi. Gürültü ile uyanan Baykal ve Pelin Gündoğan çifti büyük korku yaşadı. Olayın ardından yıkım yapılan bölgeye itfaiye, polis ve belediye yetkilileri geldi. Evinin duvarı yıkılan ve mağdur olan Baykal Gündoğan, "Eşim geldi, duvar yıkıldı, söyle inşaatı durdursunlar dedi. İnşaatı durdurdular. Müteahhit geldi, bu tip kazaların normal olduğunu söyledi. Ben burada yatarken duvam üzerime göçseydi o zaman ne olacaktı" dedi.


Yıkım yapılan bina ve hasar gören bina zabıta ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Gündoğan, Edremit, Sabah, 3. Sayfa
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