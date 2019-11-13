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Trabzon'da olaylı yıkım! Yayla evleri sahipleri tarafından ateşe verildi

Trabzon'da Haçkar Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen kaçak yapıların yıkımları olaylı bir şekilde sürüyor. Yıkımı protesto eden vatandaşlar, yan yana bulunan iki yayla evini ateşe verdi.

13.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:15

'un ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak binanın yıkımı sürüyor. Yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi.

İKİ EV ATEŞE VERİLDİ

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden bu yana süren yıkım gerginliği devam ediyor. Haçka Yaylası'nda yıkımı kararlaştırılan 13 kaçak binadan 10'u yıkılırken, yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi.

YIKIMI PROTESTO EDİYORLAR

Yıkım ekiplerinin çalışmasının hemen ardından evlerden duman çıkmaya başlarken, yıkımı protesto için evlerin ateşe verildiği öğrenildi.

Trabzon'da olaylı yıkım! Yayla evleri sahipleri tarafından ateşe verildi

Trabzon, Düzköy, Güncel

Kaynak: İHA


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