YIKIMINA KARAR VERİLEN AVCILAR BELEDİYESİ BİNASINDA TAŞINMA BAŞLADI

GÖLCÜK depremi sırasında hasar görünce güçlendirilen Avcılar Belediye binasının boşaltılarak yıktırılmasına ve yenisinin yapılmasına karar verildi. 40 yıllık olduğu belirtilen belediye binasının bugünden itibaren kademeli olarak tahliyesine başlandı.

Gölcük 'te 1999 yılında meydana gelen depremde hasarın görüldüğü Avcılar ilçesinde geçen 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki binaların durumu gündeme gelirken, Avcılar Belediyesi için de endişeler dile getirilmişti. Avcılar Belediyesi tarafından yaptırılan teknik incelemelerin ardından binanın boşaltılarak yıktırılması ve yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Karar üzerine en az 40 yıllık olduğu belirtilen belediye binasının bugünden itibaren tahliyesine başlandı. Görevliler katları sırayla boşaltarak taşımaya başladı. Belediyenin Ambarlı Mahallesi'nde bulunan belediye tarafından daha önce yaptırılan 'Olgun Yaş' adı verilen yaşlılara hizmet verilen binanın ön tarafına taşınma işleminin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Belediye Başkanı Turan Hançerli, 26 Eylül Silivri depreminde hizmet binasının hasar görmediğini belirtirken, " Deprem anında çalışabilen bir yapı yapmak istiyoruz. Deprem ve arkasında aktif olarak çalışabilecek, görevlilerin deprem olduğunda bile hizmet verebilecekleri güçlü, dirençli bir bina yapmak istiyoruz. Geçici olarak başka bir binada hizmet vereceğiz. Yeni binamızı 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız; deprem anında bile çalışanların güven içerisinde görev yapacağı bir bina" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Avcılar Belediyesi'nin dıştan görüntüleri

Belediye önündeki kamyonlara eşyalar taşınırken

Bina içerisindeki koli taşınması

Belediye Başkanı Turan Hançerli ile röportaj

Yeni bina görüntüleri