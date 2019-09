YİKOB bilgilendirme seminerlerinin ilki Van'da yapıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı proje ortaklığıyla yürütülen "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi" kapsamında pilot bilgilendirme seminerlerinin ilki Van 'da yapıldı.İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin ilk seminerinin Van'da olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.YİKOB'un kuruluşu ve faaliyet alanı hakkında bilgi veren Bilmez, Van'daki bu program sayesinde illerdeki ihtiyaçların daha iyi tespit edileceğini söyledi.Bilmez, YİKOB'ların ihtiyaç duyulan birimler olduğunu ve daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye'deki en büyük yatırımlara imza atan bu birimin mutlaka bakanlık bünyesine alınması gerekiyor. Şu an İzmir'deki uygulama farklı, Kocaeli ve Van'daki uygulama farklı. Bu uygulama birliğinin sağlanması ve kurumun çok güçlü hale getirilmesi lazım. Bu anlamda on ilden buraya gelen arkadaşların ciddi katkı sunmalarını bekliyoruz. Kendi illerindeki artı ve eksi taraflar bu projede çok net ortaya konulursa, bundan sonraki düzenlemeler çok daha iyi planlanacaktır.""Hizmetlerde vatandaş memnuniyeti en temel görevimiz"İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez ise başkanlıklarının, idarenin kapasitesinin güçlendirilmesi, yerel yatırımların planlanması, dijital dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi, bütçe ve mali kontrol işlemleri gibi birçok konuda yönlendirici ve koordine edici rol üstlendiğini belirtti.2014-2016 yıllarında uygulanan "Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesine yönelik AB Projesi" sonucunda yerel yatırım planlama rehberinin hazırlandığını aktaran Göçmez, yatırımların planlanmasında yerel katılımın artırılmasına yönelik çalışmalara da destek verildiğini aktardı.Yatırımların dijital ortamda izlenmesi ve raporlanması amacıyla İl Yatırım Takip Sistemi'nin (İLYAS) geliştirildiğini kaydeden Göçmez, "Bakanlığımızın faaliyet gösterdiği her alanda yüksek performans, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyeti, merkezi ve yerel düzeyde koordinasyonun sağlanması yönünde çalışmalar yapılması başkanlığımızın en temel görevi ve sorumlulukları arasındadır. Bu misyondan hareketle, İçişleri Bakanlığı uhdesinde kurulan YİKOB'ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sunulan hizmetlerin daha kaliteli olması, yerel yatırımlarda azami koordinasyonun sağlanması amacıyla proje ve çalışmalarda bulunmak başkanlığımızın önceliklerinden biridir." ifadelerini kullandı.Seminere, ilçe kaymakamları, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uzmanları, kurum amirleri ve 10 ilden gelen görevliler katıldı.30 büyükşehirde faaliyet gösteren YİKOB'larda 24 ay süreyle uygulanacak YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi ile yerel düzeydeki kamu yatırımlarının etkili şekilde yönetimine katkı sağlayarak daha iyi hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında 5 Ekim'e kadar İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı proje ekibi, YİKOB yönetici ve çalışanları ile yerel yatırımcı kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirecek.