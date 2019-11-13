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Yıktırmak istemedikleri evlerini yaktılar

Yıktırmak istemedikleri evlerini yaktılar Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda süren yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından ateşe verildiTRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına...

13.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:58
Yıktırmak istemedikleri evlerini yaktılar
'un ilçesi Haçka Yaylası'nda süren yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından ateşe verildi
TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak binanın yıkımı sürüyor. Yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi.
Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden bu yana süren yıkım gerginliği devam ediyor. Haçka Yaylası'nda yıkımı kararlaştırılan 13 kaçak binadan 10'u yıkılırken, yıkımlar sırasında yana yana bulunan iki ev kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi. Yıkım ekiplerinin çalışmasının hemen ardından evlerden duman çıkmaya başlarken, yıkımı protesto için evlerin ateşe verildiği öğrenildi.
Yıktırmak istemedikleri evlerini yaktılar

Trabzon, Düzköy, Genel

Kaynak: İHA


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