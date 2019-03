Yıl Başından İtibaren PKK'ya 16 Bin 244 Operasyon Gerçekleştirdik"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu yıl başından itibaren 26 Şubat itibarıyla PKK'ya yönelik 16 bin 244 operasyon gerçekleştirdik. PKK'ya yönelik operasyonlarımız 2017'de 60 bin 733'tü. 2018 sonu itibarıyla 60 binden 104 bin 534'e ulaştı." dedi.Bakan Soylu, şehir merkezindeki bir salonda muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Bayburtlulara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Yerel seçimlerde sadece kendilerine ait bir iddiayı ortaya koymadıklarını belirten Soylu, "Ortada bir memleket meselesi var. 31 Mart, memleketimiz için bir kırılma noktası olacak ve inşallah istikrar devam edecek. Biz buna beka seçimi dediğimiz zaman birileri buna burun kıvırıyor. Bu seçimin beka ile ilgili olmadığını iddia edenler, Türkiye'nin neyle mücadele ettiğini, özellikle PKK terör örgütüyle mücadelemizi ya anlamıyorlar ya da işlerine gelmiyor." diye konuştu.Türkiye'de tam 40 yıldır PKK terörünün sürdüğünü anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Bunu pek söylemezler ama darbe dönemlerinin ortaya koyduğu fitnelerden, özellikle 1980 darbesinin zararlı çıktılarından biri PKK terör örgütüdür. Bir yanıyla ülkenin geri kalmışlığı, bir yanıyla geçmişten gelen ihmal ve yanlışlar zincirinin, bir yanıyla darbeci zihniyetin sivil siyaseti baskılamasının, bir yanıyla da yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki sonuçlarından bir tanesidir. Şu veya bu sebeple Türkiye'ye büyük, üzücü maliyetleri olmuştur. Çok insanımızı kaybettik, kalkınmamıza, gelişmemize, sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil, ülkenin her yerinde ilerlememize teşkil etmiş bir meseledir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşayan insanları birbirine düşürmeye çalışan bir örgüttür. Sadece etnik köken değil, Alevi Sünni kavgasını da körüklemeye çalışmıştır. DHKP-C ile de temastadır, PKK, FETÖ ile yağ baldır. Türkiye'de güzel Cumhuriyetimize karşı hangi yapılanma söz konusuysa PKK onun destekçisi ve ortağıdır."Türkiye'nin bu terör örgütüyle uzun zamandır mücadele ettiğini vurgulayan Soylu, "Bugüne kadarki mücadelemiz silahlı mücadele eksenindeydi. Olay olurdu, biz de operasyon yapardık. Olay sonrası operasyon stratejisiyle bu meseleyi bitirmeye çalışıyorduk fakat Türkiye özellikle 15 Temmuz'daki silkinmeyle beraber terörle mücadelede stratejisini de değiştirmiştir. Birincisi artık silahlı mücadelede olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bunları sürekli takip ediyoruz. Dağda, kırda, bayırda, şehirde, sınır ötesinde Afrin'de, Azez'de, Mare'de, El-Bab'da, nerede olursa olsun terör örgütüne nefes aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı."Bu rakamlar Batı'nın hayal bile edemeyeceği rakamlardır"Soylu, terörle mücadelede her türlü teknolojik imkanı kullandıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kendi ürettiğimiz yerli malı silah, ekipman, İHA ve helikopterlerimizle bunu yapıyoruz. Sadece bu yıl başından itibaren 26 Şubat itibarıyla PKK'ya yönelik 16 bin 244 operasyon gerçekleştirdik. Bu az bir rakam değildir. Yine sadece PKK'ya yönelik operasyonlarımız 2017'de 60 bin 733'tü, 2018 sonu itibarıyla 60 binden 104 bin 534'e ulaştı. Bu rakamlar Batı'nın hayal bile edemeyeceği rakamlardır. Stratejimizdeki beka meselesiyle ilgili kısım ise terörizmle mücadeledir. Türkiye bugüne kadar hep terörle mücadele etti ama bu sefer terörizmle de mücadele etmeye başladı. Yani terörün beslendiği, istismar ettiği ortamla, geri kalmışlıkla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizdeki PKK'nın HDP eliyle, belediyeler eliyle ortaya koyduğu iklimle mücadele etmeye başladık. Öncelikle HDP'nin elindeki PKK ile iltisaklı belediyelere kayyum atadık ve PKK'nın şah damarını kestik. Şah damarı diyorum, çünkü dağ kadrosunun bütün lojistik desteğini, para desteğini buradaki belediyelerden sağlıyorlardı."Bu belediyelerin üzerinde kepçelerle dozerleri temin ettiğini, oradan eleman temin edildiğini aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu:"Düşünebiliyor musunuz, belediyelerde çalışan personelin maaşlarından Kandil'deki dağ kadrosu için, PKK için kesinti yapıyorlardı. Kandil, belediyenin resmi aracıyla bombalı eylemler yapıyordu. PKK bayraklarıyla aracı donatıp terörist cenazelerine servis çekiyorlardı. Bize kayyum atadık diye kızıyorlardı ama bizden önce neredeyse her belediyede Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan, Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye Başkanı iken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun. İşte biz bu haldeki belediyelere görevlendirme yaptık."Bölgedeki belediyelere kayyum görevlendirilmesinden sonra yapılan yol, park, gençlik merkezleri gibi hizmetler hakkında bilgi veren Soylu, "Klimalı otobüs duraklarından çukur eylemlerinde yıkılan 25 bin konutun yenisini yapmaya kadar birçok projeyle insanımızı PKK'nın siyasi kolu olan HDP ve PKK'nın oluşturduğu iklimin dışına çıkartmaya çalıştık." dedi.Soylu, "Biz Anadolu'yuz" projesine ilişkin de bilgi vererek, Türkiye için çok önemli olan bu proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu'daki illerden 15 yaş altı 55 bin çocuğun ülkenin diğer bölgelerindeki şehirlere gezilere götürüldüğünü aktardı.Diyarbakır'da dün gerçekleştirdiği programlarda yaşadıklarını anlatan Soylu, binlerce kişiyle bir araya geldiğini, gece saatlerinde de ziyarette bulunduğu kahramanları Allah'ın kazadan beladan muhafaza etmesi için 40 kurban kestirdiklerini belirtti.Süleyman Soylu, Türkiye'nin başını on yıllardır derde sokmaya çalışanlar, millete gün yüzü göstermek istemeyenlerin bulunduğuna işaret ederek, "Darbeler, ekonomik saldırılar, sağ sol, Türk Kürt, Alevi Sünni, başı açık başı örtülü, laik dindar... Bu ülke zenginleşmesin, kalkınmasın, yarınlara umutla bakmasın istiyorlar. Bu ülke hep ayakkabısının ucuna baksın, hiç geleceğe bakmasın istiyorlar. Ülkemizin yarınlarına güçlü ilerlemeyelim istiyorlar, bizim çocuklarımız yarına ümitle bakmasın istiyorlar. Biz yerli milli üretmeyelim, hep elimizi açalım istiyorlar." diye konuştu.Yüksekova'daki havalimanının inşası sırasında yapılan saldırılara değinen Soylu, "Uçağa ilk binenlerden birisi kim biliyor musunuz? Hani o masum çehresi ile milleti kandırmaya çalışan HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan denilen o kadın, ilk o biniyor. Bu ne utanmazlık. Hem yaptırmamak için çala sarf edeceksin..." ifadesini kullandı."Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi"Bakan Soylu, çocukluk yıllarında büyüklerin, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez." diye konuştuklarını hatırladığını vurgulayarak, şunları söyledi:"O bir çaresizliğin, ızdırabın tercümesiydi. Yol, hastane, okul, öğretmen, doktor, havalimanı, üniversite yok. Recep Tayyip Erdoğan, 21. asrın başından itibaren Türkiye'de büyük bir devrim gerçekleştirdi. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. 16-17 yılda başarılamayacak bir olaydır. Bugün batının çıldırmasının, bugün Amerika'nın kumpas üzerine kumpas kurmak istemesinin, Kandil'den çıkmamasının, orada sürekli onlara akıl vermesinin, generalleriyle güç vermek istemesinin, moral vermek istemesinin temel sebebi budur. Türkiye, üzerinde oyun oynanacak alanları tamamen kapatmaya çalışmaktadır ve Tayyip Erdoğan, AK Parti ile beraber bunu gerçekleştirmiştir. Bugün Doğu'nun, Güneydoğu'nun makus talihi artık yoktur, o defteri kapatmıştır Tayyip Erdoğan. Doktor, hastane, okul, öğretmeni var. Doğu ve Güneydoğu'nun bütün illerinde havalimanı var, her birinde üniversite var, mezralara kadar asfalt yol var.""Afrin'e müdahale ettik, PKK'yı oradan gönderdik"Yaşanan bu gelişmeleri hazmedemeyenlerin oyunlarına devam ettiğini aktaran Soylu, Türkiye'de son 6-7 yılda yaşanan olayları da örnekleriyle katılımcılarla paylaştı.Bunların hepsinin Türkiye'nin büyük sıçramasının önünün kesilmesi için yapıldığını belirten Bakan Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Türkiye'nin dünyanın merkezi olmasını istemedikleri için bu olayları gerçekleştiriyorlar. Afrin'de terör varsa, oraya müdahale etmek istemiyorsa, 'Ben söylemezsem müdahale edemezsin', 'Ben talimat vermezsem müdahale edemezsin' diye mecalsiz bir Türkiye istiyorlar. Ne oldu? Afrin'e müdahale ettik, PKK'yı oradan yallah gönderdik. Amerika sesini çıkarabildi mi? Biz eski Türkiye değiliz, El-Bab'dayız, Azez'deyiz, Mare'deyiz. Oraya huzuru ve barışı getirdik. 312 bin Suriyeli oraya geri döndü."Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmak istendiğini anlatan Soylu, "Onu Afrin'e kadar uzatacaklar, orada bir terör yuvası oluşturacaklar ve Türkiye'nin o koridordan Orta Doğu ile güneyle bağını kesmeye çalışacak, Anadolu coğrafyasını sıkıştıracak. Eski Türkiye olsaydı mecalsiz, boyun eğmiş, beli tutuk, ayakları tutmayan, takatsiz bir Türkiye olsaydı sesini çıkaramazdı, kurabilirlerdi. En limoni zamanımızda İran'la, Irak'la bir araya geldik ve bu oyuna fırsat vermedik. Dikkat edin, Avrupa'dan, dünyadan kuşatmalar, Türkiye'yi itibarsız hale getirmeler... Türkiye'ye patinaj yaptırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.İçişleri Bakanı Soylu, Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak'a da destek isteyerek, "Bugün biz bir ittifak kurduk ama karşımızda da ittifak var. Adam çıktı ne dedi? Adamın dediği çok basit ve açık. Siz bu dilden çok iyi anlarsınız, adamın suratında meymenet yok, HDP'nin eş başkanı. Çıkıp diyor ki 'İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz, Kürdistan'da biz kazanacağız, Silopi'de, Eruh'ta, Cizre'de... İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den verdiğimiz oylarla selam söyleyeceğiz. Bu ne demektir? Hayırlı olsun İYİ Parti'ye, hayırlı olsun Saadet Partisi'ne, hayırlı olsun CHP'ye, onlara da o yakışırdı zaten. Biz bu ittifakı onun için kurduk." ifadesini kullandı.Uyuşturucuyla topyekun mücadele ettiklerini bildiren Soylu, ele geçirilen uyuşturucu rakamlarını da paylaşarak, mücadelenin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.Toplantıya AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve ile diğer ilgililer katıldı.