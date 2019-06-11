Yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergilediler

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede; bale, halk oyunları, dans,gitar, keman, piyano, bağlama, perküsyon, müzikal tiyatro, drama ve tiyatro olmak üzere çeşitli branşlarda bir yıl boyunca eğitim alan çocuklar ve yetişkinler yeteneklerini sahnelediler.

Ataşehir Belediyesi'ne ait 8 kültür merkezinde verilen eğitimlerden 40 binin üzerinde Ataşehirli yararlandı.

MSKM'de yapılan yıl sonu etkinlikleri'nde 3 bin öğrenci aldıkları eğitimlerle ilgili performanslarını sergilediler. Bir aylık süre içerisinde 16 gösteri, 5 konser, 4 tiyatro ve 2 sergi ile yıl içinde kazanılan beceriler sanatseverlerle buluştu.

Resimden müziğe yeteneklerini sergilediler

Ataşehirli çocukların bir yıl boyunca yaptığı resimler "Sihirli Renkler" adıyla MSKM'de sergilendi. Ev hanımlarını sanatla buluşturan Ana Renkler projesi kapsamında, dört ayrı kültür merkezinde çalışmalarına devam eden kursiyerlerin resimleri de "Bir Yıl Bin Renk" adıyla Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı.

Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Anadolu Halk Müziği Topluluğu, Özgür Sanat Çoksesli Korosu, Çocuk Korosu, MSKM Halk Müziği Korosu'nun konserleri de Ataşehirlilerden büyük ilgi gördü.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ise muhteşem performanslarıyla icra ettikleri birbirinden güzel eserler ile klasik müzik severlerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro öğrencileri "Pinokyo", "Masallar Diyarı" ve "Ay Işığında Şamata'' adlı oyunlarla sahnedeki becerilerini gösterirken Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları da "8 Kadın" adlı oyunla beğeni topladılar.

Anne babaları, çocuklarla gurur duydu

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu da Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derledikleri oyunları seyircilerden büyük alkış aldı.

Ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklarının her anını fotoğraflayan, videoya çeken anne babaların ortak düşüncesi; "Çocuklarımız işini çok iyi bilen eğitmenleri sayesinde önemli bir süreci başarıyla geçti. Eğitmenlerimiz, verilen eğitim ve sunulan fiziki olanaklar çok iyiydi. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Ataşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederiz" oldu.

Yıl sonu etkinliklerinde sahne alan yetişkin öğrenciler de heyecanlarını çocukları ve aileleriyle paylaştı. Ataşehir Belediyesi'nin kendilerine sunduğu olanaklarla sosyal hayatlarının zenginleştiğini ifade ederek, "Mesleğini çok iyi yapan isimlerden aldığımız eğitim sonucu kazandığımız becerilerin olumlu etkileri kısa zamanda kendisini gösterdi. Sahneye de çıktık, heyecanlandık, mutlu olduk. Başarmanın verdiği rahatlık bize gelecek için de umut verdi. Ataşehir Belediyesi'nin açacağı yeni eğitimleri sabırsızlıkla bekliyoruz"dediler.

"Ataşehirli sanatseverlere teşekkür ediyorum"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de yaptığı açıklamada, herkesin ilgi duyacağı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesiyle Ataşehirlilerin kendilerine en yakın kurumda, ücretsiz olarak ve profesyonel ellerden eğitim almalarını hedefledik. Her yıl on binlerce vatandaşımızı kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturuyor olmaktan gurur duyuyor ve bunun sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler