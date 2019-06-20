20.06.2019 12:57
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Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler

Yıl sonu gösterisinde

Spor Kulübü kurucusu Serpil Akbaş, kulübün antrenörü Şükrü Baldemir ile dünya evine girdi.

Spor Kulübü kurucusu Serpil Akbaş, kulübün antrenörü Şükrü Baldemir ile dünya evine girdi. Yıl sonu programında gerçekleşen nikah töreni, konuklar için sürpriz oldu.

Başarı Spor Kulübü yıl sonu gösterisiniAntalyaKültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu gecede, konuklar büyük bir sürprizle karşılaştı. Kulübün kurucusu Serpil Akbaş ile antrenör Şükrü Baldemir, yüzlerce konuk önünde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikahlarına tüm velilerin ve öğrencilerin şahit olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Akbaş, "Bu özel ve mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Konyaaltı BelediyesimemuruMehmet Çelikel'in kıydığı nikahta, şahitlikleri Gülsüm Görgülü veSerkanKarginer yaptı. 800 davetlinin tanıklığında 'evet' diyen çift, ilk dansını da sahnede yaptı. Nikah merasiminin ardından 3 yaşından 60 yaşına kadar 160 öğrencinin hazırladığı jimnastik, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, dans ve halk oyunu gösterileri ilgiyle izlendi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya,Magazin

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