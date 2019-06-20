Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler

Spor Kulübü kurucusu Serpil Akbaş, kulübün antrenörü Şükrü Baldemir ile dünya evine girdi. Yıl sonu programında gerçekleşen nikah töreni, konuklar için sürpriz oldu.
Başarı Spor Kulübü yıl sonu gösterisiniAntalya
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu gecede, konuklar büyük bir sürprizle karşılaştı. Kulübün kurucusu Serpil Akbaş ile antrenör Şükrü Baldemir, yüzlerce konuk önünde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikahlarına tüm velilerin ve öğrencilerin şahit olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Akbaş, "Bu özel ve mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.Konyaaltı Belediyesi
memuruMehmet Çelikel
'in kıydığı nikahta, şahitlikleri Gülsüm Görgülü veSerkan
Karginer yaptı. 800 davetlinin tanıklığında 'evet' diyen çift, ilk dansını da sahnede yaptı. Nikah merasiminin ardından 3 yaşından 60 yaşına kadar 160 öğrencinin hazırladığı jimnastik, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, dans ve halk oyunu gösterileri ilgiyle izlendi. - ANTALYA