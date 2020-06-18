Yılanı ezmemek için ani fren yaptı, yanındakini yola savurdu

Siirt'te seyir halindeki traktör sürücüsü, önüne çıkan yılanı ezmemek için ani fren yaptı.

Yılanı ezmemek için ani fren yaptı, yanındakini yola savurdu
18.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:03
Siirt'te seyir halindeki traktör sürücüsü, önüne çıkan yılanı ezmemek için ani fren yaptı. Ani fren sonucu traktörde bulunan bir kişi yola savrularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Gürzova mezrası yolunda meydana geldi. 56 AH 075 plakalı traktör sürücüsü Cahit Kaçmaz, önüne çıkan yılanı ezmemek için ani firen yaptı. Fren sonucu aniden duran traktörde bulunan Sinan Kaçmaz, dengesini kaybederek yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaçmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında kırık olduğu tespit edilen Kaçmaz, daha sonra Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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