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Yılanı öldüreyim derken annesini yaraladı

Siirt'te evinin bahçesindeki yılanı öldürmek isteyen bir kişi, ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu annesini yaraladı.

05.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:20Yılanı öldüreyim derken annesini yaraladı
Siirt'te evinin bahçesindeki yılanı öldürmek isteyen bir kişi, ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu annesini yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Aktaş köyü Bakır mezrasında meydana geldi. 32 yaşındaki C.Ç., bahçede gördüğü yılanı öldürmek için tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar taşa çarparak sekmesi sonucu 71 yaşındaki annesi D.Ç.'ye isabet etti. Yaralanan anne, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Selami Deniz/İHA)

Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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