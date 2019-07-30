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Yılanı vurmak isterken yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile karısını öldürdü

Konya'da Suriyeli adam, evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.

30.07.2019 13:18
Yılanı vurmak isterken yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile karısını öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, evde gördüğü yılanı vurmak için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş etti. 28 yaşındaki adam iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.

BESİ DAMINDA İŞE BAŞLADI

Olay, sabah saatlerinde Seydişehir'e bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Suriye uyruklu Ali El Arid (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç'a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti.

YILANA ATEŞ ETMEK İSTERKEN KARISINI VURDU

İddiaya göre, sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid'i (21) sırtından vurdu.

HAMİLE KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç kadın, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Zeynep El Adir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Zeynep El Arid'in, 2 ile 3 yaşında iki çocuğu olduğu ve 6 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.

KAZAYLA VURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Seydişehir, Suriye, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (21)
MEHMET: duyda inanma. Madem elin silah tutuyor kadına karşı güçlüsün ülkeni işgal edenlere karşı neden bu kadar güçlü değilsin kaçtın ülkeni sattın butür insanlarısınırdışı et
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BADİ: Ne ara silahlandın hemen. .
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OSMANİYELİ...80: vay yavrum suriyelide silah. . . . .
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ESATİR: Ortada yılan filan yoktu bence. Karısını öldürdü yılanla cezadan yırtmaya çalışıyor.
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SİZİN GİBİ DÜŞÜNENLERE SOKUYUM EMİ: ALLAH RAHMET EYLESİN
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GÖZLEMCİ: 21 yasında 2 cocugu var birde 6 aylık hamileymiş 5 sene sonra türkiye''nın yarısı suriyeli olacak
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EROL MEHMET YILDIZ: Ulan vicdansız haklısın ama yeri burası değil. Bir rahmet dile geç kitapsız
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EROL MEHMET YILDIZ: Çok acı. İki küçük çocuk annesiz kaldı:. Allah rahmet eylesin :(((
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KOÇUM: yılana bişey olmuş mu
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EROL MEHMET YILDIZ: Yılana bir şey olmamış Oradan kaçarak kurtulmuş ve KOÇUM nicki ile burada yorum yapmış.
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