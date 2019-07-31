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Yılanı vurmak isterken yanlışlıkla hamile karısını öldüren adam serbest bırakıldı

Konya'da, yılan vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldüren Suriyeli adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.07.2019 12:58
Yılanı vurmak isterken yanlışlıkla hamile karısını öldüren adam serbest bırakıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini sırtından vurarak öldüren Suriye uyruklu bir kişi, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BESİ DAMINDA İŞE BAŞLADI

Olay, dün sabah saatlerinde Seydişehir'e bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Suriye uyruklu Ali El Arid (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç'a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti.

YILANI VURMAK İSTERKEN EŞİNİ VURDU

İddiaya göre, dün sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid'i (21) sırtından vurdu.

HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 6 buçuk aylık hamile kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Seydişehir, Ali El, Suriye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (14)
ERDOĞAN: Hamile bir kadın öldürülüyor ve suriyeli olduğu için serbest bırakılıyor O mahkemeninde savcılarında Allah hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını versin Suriyeliler defolun
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TAM 35: Suriye li olsun İran lı olsun ne fark eder olan olmuş ve kaza sonucu genç bir anne adayı karnında bebeği ile ölmüş, insanlık için düşünün biraz. Geride kalanda ki vicdan azabını düşünün ve bir ailenin acı şekilde dağılışını. . Allah ölene rahmet geride kalana ise sabırlar ihsan eylesin. . .
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VATANDAŞ: onları çalıştıran aileyi tutuklasınlar sgk yok vergi yok adam çalıştırıyor 500 liraya
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MEHMET: bune saçmalık öldür kadını yanlışlık oldu. Ülkende savaş var sen bu ülkede silahla kadın öldürüyorsun gücün yetiyorsa Kendi ülkene git savaş
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DADAŞ: YAZIK OLMUŞ FAKAT SURİYELİ BİR AİLENİN KALDIKLARI EVDE TÜFEĞİN NE İŞİ VAR ONA AÇIKLIK GETİRSİNLER.
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ADIM: Aynı olay vatandaşın başına gelse ?
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NEVŞEHİRLİ: her yerde suriyeli haberi yazıklar olsun bu ülkeyi ne hale getirdiniz
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ALİ: Bi birine laf söylesek tutuklarlar adam eşini vurmuş, serbest. Bunun yanlışlıklası mı var. Yarın birgün bunu suistimal edenler çıkar. Önüne gelen birini öldürsün o zaman yanlışlıkla deyip.
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HAYAT: Nasıl serbest? Taksirle Adam Öldürme var. Cezayı sonra bir şekilde çekecek ama keşke ilk duruşmaya kadar içeri atılsaydı.
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BİR ADAM: Savaştan neden kaçtıkları belli oldu
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