Haberler » 3. Sayfa » 'Yılanların' başını Edirne jandarması ezdi - Haberler

'Yılanların' başını Edirne jandarması ezdi

Edirne'de, 4 baba-oğuldan oluşan toplam 8 kişilik grubun, Türkiye'nin çeşitli illerinde sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün alıp, üreticilere ödeme yapmadığı iddia edildi.

04.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:57'Yılanların' başını Edirne jandarması ezdi
'de, 4 baba-oğuldan oluşan toplam 8 kişilik grubun, 'nin çeşitli illerinde sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün alıp, üreticilere ödeme yapmadığı iddia edildi. Kendilerine 'yılanlar' adını veren, yağma ve tefecilik yöntemleri ile, yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke, jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde yaşayan bir grubun Türkiye'nin çeşitli illerinden sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün olduğu ve kendilerine ödeme yapmadığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Önce güvenlerini kazanıyorlar, sonra dolandırıyorlar

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu grubun Türkiye'nin çeşitli illerinden sebze ve meyve üreticilerinin güvenlerini kazandıktan sonra yüksek miktarda sebze ve meyve alıp daha sonrasında paralarını vermeyerek, yaklaşık 3 Milyon TL dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Kendilerine 'yılanlar' diyorlar

Söz konusu dolandırıcılık olaylarına karışan grubun, piyasada kendilerine 'yılanlar' dedikleri ve elde ettikleri haksız kazanç ile bölgede tefecilik yaptıkları, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleri ile alacaklarını tahsil ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Edirne ve Muğla illerinde 12 adrese eş zamanlı şafak operasyonu

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmalarında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne ve Muğla illerinde 8 şüpheliye yönelik 12 adreste eş zamanlı olarak 03 Aralık 2019 tarihinde, saat 06.00 itibarıyla şafak operasyonları düzenlendi.

'Yılanın başını' jandarma ezdi: 8 gözaltı

Yapılan operasyon neticesinde, söz konusu adreslerde; 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 10 adet boş senet, 15 adet 9 mm tabancaya ait fişek, 3 milyon TL değerinde 5 adet çek, 6 adet alacak verecek çizelgesi, 45 bin TL civarı para ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 1 şahıs ise Muğla ilinde olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. 8 şüpheli şahıs, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi, soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Jandarma, Türkiye, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30 Trump: "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor" - Haberler
17:29 Her yerde aranan suç makinesi sahte kimlikle yakalandı - Haberler
17:26 Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
17:26 Kula'da kış hazırlıkları toplantısı - Haberler
17:26 Kumar oynayanlar yakalandı - Haberler
16:35 Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti - Haberler
16:07 Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı - Haberler
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor! - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:12 Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü - Haberler
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti!
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:38:27