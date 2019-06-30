30.06.2019 11:28
Haberler » Güncel » Haber

Yılanların çiftleşme dansı

Yılanların çiftleşme dansı

MERSİN'de 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı.

MERSİN'de 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı. O onlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi Gelincik Tepesi'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti. Bu sırada bölgede bulunan bir kişi, bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Diğer görüntü ise Tarsus ilçesinde çekildi. İlçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim biriminde çekilen görüntüde de 2 yılanın uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kaybolması cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Uzmanlar, mevsimi nedeni ile yılanların bu dönemde çiftleştiğini dile getirerek, vatandaşlardan hayvanlara zarar vermemelerini istedi.

- Mersin
Kaynak: DHA
Merkez , Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:19 Berivan öğretmen Mutlu Sınıf Projesi ile öğrencileri okula bağladı
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon dostlarımızla gönül birlikteliğimizi devam ettirmenin mutluluğunu...
13:18 Akkuş'ta "kaz çiftliği" kurdu siparişlere yetişemiyor
13:18 Ödüllü balın üretim yöntemini torunlarına öğretiyor
13:18 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
13:14 DHA DIŞ- Almanya'da ilk Türk kökenli belediye başkan adayı
13:13 DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ediyor