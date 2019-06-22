22.06.2019 13:53
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Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi

Kahramanmaraş'ta yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan gören çiftçiler, insanların çok nadir olarak tanık olduğu çiftleşme dansını kayıt altına aldılar.

Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde yılanların çiftleşme dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.

Türkoğlu 'nun Şekeroba Mahallesi, Gavur Gölü mevkiinde tarlada çalışan çiftçiler, yol kenarında birbirine sarılmış 2 yılan olduğunu fark etti.

İNSANLAR ÇOK NADİR TANIK OLUYOR

Çiftçiler, cep telefonu ile yaklaşık 1, 5 metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı izleyerek görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Kaynak: DHA
Şekeroba , Türkoğlu , 3. Sayfa , Yaşam , Güncel

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