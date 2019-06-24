24.06.2019 19:42
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Yılanların dansı kamerada

Yılanların dansı kameradaMARDİN - Mardin Mazıdağı İlçesinde Doğa yürüyüşüne çıkan Halim Babayiğit, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan ve hareket halinde olan iki yılanı fark etti.

Yılanların dansı kamerada
MARDİN - Mardin Mazıdağı İlçesinde Doğa yürüyüşüne çıkan Halim Babayiğit, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan ve hareket halinde olan iki yılanı fark etti. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kele Yolundaki doğa yürüyüşüne çıkan Babayiğit tarlada yılanları fark edince, hemen cep telefonuna sarılıp iki yılanın anızların arasındaki dansını cep telefonuna kaydetti.
Ağrıdan Mazıdağı ilçesine akraba ziyaretine gelen Babayiğit doğa yürüyüşüne çıkarken ilk defa dans eden yılanları gördüğünü söyledi.
Dakikalarca dans eden yılanları kameraya alan Babayiğit yılanlara zarar vermeyip oradan ayrıldığını söyledi.
Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildiYılanların dansı kamerada
Kaynak: İHA
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