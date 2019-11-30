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Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK/MEHTAP YILMAZ - Milli Piyangonun, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği "yılbaşı özel çekilişi" için dün öğleden sonra satışa sunduğu biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

30.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:30
CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK/MEHTAP YILMAZ - Milli Piyangonun, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği "yılbaşı özel çekilişi" için dün öğleden sonra satışa sunduğu biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bilet almak isteyen vatandaşlar, Ankara'nın en işlek noktası Kızılay'daki bayilerin önünde kuyruklar oluşturdu.
Milli Piyango Bayisi Ali Haydar, AA muhabirine, sabah 7'de mesaiye başladıklarını ve 6 kişiyle vardiyalı olarak bilet satışı yaptıklarını söyledi.
Haydar, bilet alacaklara sabit satış noktası olan bayileri ve tanıdıkları yerleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Daha önce sattığı bilete büyük ikramiye isabet eden Ahmet Yüksek de satışlardan memnun olduğunu belirterek, geçen yıl 1,5 milyon liralık bilet sattığını, bu yıl ise 3 milyon liralık satış yapmayı umduğunu söyledi.
Yüksek, talih kuşunun başına konmasını bekleyen vatandaşların kredi kartıyla da bilet satın alabileceğini dile getirdi.
Büyük ikramiye için kuyruğa giren emekli Güngör Serin, 10 adet bilet aldı. Serin, "İkramiye çıkarsa çoluk çocuğa yardım edeceğim, borçlarımı da kapatmak istiyorum." dedi.
Bilal Bozkurt da "Bu bir umut, alıyoruz işte. Çıksın da elbet bir şey yaparız." diye konuştu.
Mualla Ünlü, büyük ikramiye kendisine çıkarsa parayı çocuğunun eğitimi için kullanacağını ifade etti.
özel çekilişi için basılan biletlerin tamamının satış tutarı 800 milyon lira. Bu tutardan yaklaşık 121,3 milyon lira Katma Değer Vergisi, 67,8 milyon lira Şans Oyunları Vergisi ve 38,5 milyon lira kamu payı olmak üzere toplam 227,6 milyon lira kamuya aktarılacak.
Ödenecek ikramiyelerin toplamı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.
Milli Piyango biletlerinin basımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılıyor. Biletler, Türk Parasını Koruma Kanunu güvencesi altında piyasaya sunuluyor.
Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Yılbaşı, Güncel

Kaynak: AA


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