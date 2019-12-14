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Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Fatih'teki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

14.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:04Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi
Milli Piyango Özel Çekilişi'nde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Fatih'teki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi de büyük oldu. Büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran binlerce vatandaş, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'ne akın etti. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle gişe önünde saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluştururken, bu durum Eminönü Meydanı'nda yoğunluğu artırdı.
Yoğunluk sebebiyle meydan çevresindeki yolda trafiğin aksadığı, trafik polislerinin bölgede araç geçişleri ve hatalı parklara müdahale ettiği görüldü. Güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.
Bazı vatandaşlar gün içerisinde yüzlerce metre uzunluğa ulaşan kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.
Öte yandan, 31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 436 milyon lira olduğu bildirildi.

Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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