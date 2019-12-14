Haberler » Güncel » Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi - Haber

Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Fatih'teki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

14.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:39
Milli Piyango Özel Çekilişi'nde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Fatih'teki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi de büyük oldu. Büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran binlerce vatandaş, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'ne akın etti. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle gişe önünde saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluştururken, bu durum Eminönü Meydanı'nda yoğunluğu artırdı.
Yoğunluk sebebiyle meydan çevresindeki yolda trafiğin aksadığı, trafik polislerinin bölgede araç geçişleri ve hatalı parklara müdahale ettiği görüldü. Güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.
Bazı vatandaşlar gün içerisinde yüzlerce metre uzunluğa ulaşan kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.
Öte yandan, 31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 436 milyon lira olduğu bildirildi.
Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:58 "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi - Haber
19:56 Karamollaoğlu: "Müslüman ülkeler birbiriyle uğraşmayı bırakmalı" - Haber
19:55 Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti - Haber
19:52 Lübnan'da Hizbullah ve Emel yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı - Haber
19:49 Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı - Haber
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Haber
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
14.12.2019 20:01:27