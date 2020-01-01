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Yılbaşı denetiminde 600 gram esrar ele geçirildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, bir otomobilde 600 gram esrar ele geçirildi.

01.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:56 Yılbaşı denetiminde 600 gram esrar ele geçirildi

MANİSA'nın ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, bir otomobilde 600 gram esrar ele geçirildi. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi bulunan sürücü R.Ö. (37), gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Komutanlığı ekipleri, Urganlı Mahallesi'nde asayiş denetimi yaptı. Ekipler, saat 01.30 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Koltuk altına saklanmış, poşet içinde 600 gram esrar ele geçirildi. Sürücü R.Ö.'nün üzerinde ise 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 8 mermi bulunan şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Jandarma, Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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