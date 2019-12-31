Haberler » Güncel » Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar - Haber

Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı.

31.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:24 Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar

ERZURUM'un ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı.

Oltu ilçesinde çocuklar bu yıl da yılbaşı devesi ile harçlık toplama geleneğini sürdürdü. Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Serkan Uçar (14), Efecan Başar (14), kardeşi Serkan Başar (12) ile Ahmet Deniz Kara (13) büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesiyle ilçenin cadde sokaklarında dolaştı. Ahmet Deniz Kara'nın deve rolünü üstlendiği yılbaşı öncesi, çocuklar, apartman ve iş yerlerini giderek vatandaşların yeni yılını kutladı, harçlıklarını aldı.

İlçede yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini belirten Efecan Başar, "Biz yılbaşı gecesi büyüklerimizin desteği ile deve yaptık. Biz hem eğlenerek harçlık topluyor hem de vatandaşları eğlendiriyoruz. Mahalleye gidince topladığımız harçlıklarımızı arkadaşlarla bölüşeceğiz" dedi.

Oltu'da yıllardır bakkallık yapan Çetiner Akçay, çocukluğunun geleneklerinin yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Akçay, "Bu geleneği sürdüren çocuklara teşekkür ederim. Böyle şeylerin olması lazım. Çocuklarımız hem kendileri eğleniyor hem de bizleri geçmişe götürüyorlar. Çok mutlu olduk kendilerine iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

İlçe esnafından Ergun Musaoğlu ise "Bizim çocukluğumuzdaki yapmış olduğumuz deve oynatma geleneğini bu güzel çocukların devam ettirmesi çok güzel bir şey. Çocuklarımızı kutluyorum. Bu geleneğin devam etmesi için elimizden desteği vermemiz lazım" dedi.



Deniz Kara, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:08   Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı karşıladı - Haber
02:08   Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti - Haber
02:08   15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler - Haber
02:07   Ülke genelinde yılbaşı tedbirleri canlı bağlantılarla denetlendi - Haber
02:03   Ankara Valisi Şahin'den yılbaşı ziyareti - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:12:52