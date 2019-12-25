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Yılbaşı eğlencelerini kana bulama hazırlığındaki teröristler yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yılbaşı eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ üyesi yakalandı.

25.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:05 Yılbaşı eğlencelerini kana bulama hazırlığındaki teröristler yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yılbaşı eğlenceleri öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 DEAŞ üyesi yakalandı.

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve geçmiş yıllarda DEAŞ terör örgütü yanlısı yayın yapan internet tabanlı iletişim kanallarında yılbaşı ve Noel etkinliklerinin eylem hedefi olarak paylaşılmasının ardından örgütün ülkemizdeki eylem arayışının devam ettiğini göz önünde bulunduran polis ekipleri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden ve bir dönem Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu M.A.A., U.A.E.A., O.E.A. ve M.E. isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde Ergene ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama işlemleri neticesinde şüphelilerin cep telefonu ve sim kartlarına incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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